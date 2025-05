Trânsito lento causa acidente com motociclista na Portinari

Um motociclista ficou ferido após colidir na traseira de um carro na rodovia Cândido Portinari, nas proximidades da alça de acesso ao Amazonas, em Franca, na noite dessa terça-feira, 13.

Segundo informações colhidas no local, o motociclista, que pilotava uma Honda Titan, seguia no mesmo sentido do veículo à frente quando, repentinamente, o trânsito desacelerou. O jovem não percebeu a redução de velocidade a tempo e acabou colidindo na lateral traseira do automóvel.

Com o impacto, ele foi arremessado ao chão e sofreu escoriações pelo corpo. Apesar do susto, o motociclista estava consciente e foi socorrido por equipes de emergência, sendo encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Anita. Seu estado de saúde é estável.