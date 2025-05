Cavalos soltos causam transtornos e riscos em bairros de Franca

Moradores dos bairros São Jerônimo e Parque dos Coqueiros, em Franca, estão revoltados com a recorrente presença de cavalos soltos nas ruas e áreas públicas da região. Segundo relatos enviados à reportagem do Portal GCN/Sampi, os animais causam sujeira, riscos de acidentes, degradação ambiental e invadem áreas destinadas ao lazer infantil.

Na manhã de segunda-feira, 13, cavalos foram vistos revirando lixo nas ruas Waldomiro Olegário da Silva e Alzira de Castro Oliveira, próximo à avenida Higino Alves Taveira. Os moradores afirmam que os animais, aparentemente pertencentes a moradores da própria região, transitam livremente e frequentemente espalham o lixo deixado para coleta.

Além disso, os cavalos têm invadido a área verde do Parque dos Coqueiros, onde pisoteiam mudas recém-plantadas e deixam fezes até mesmo dentro do parque infantil. Os portões do local foram furtados pouco tempo após serem instalados, e os próprios moradores improvisaram cercas com arame e madeira. Mesmo assim, os animais continuam tendo acesso, com relatos de que os donos forçam a entrada propositalmente.