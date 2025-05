Prefeitura envia projeto de reforma do Cras Norte com emendas

A Prefeitura de Franca encaminhou à Câmara Municipal um projeto que prevê a reforma do Cras (Centro de Referência em Assistência Social) Norte, localizado no Parque Vicente Leporace. A iniciativa, caso aprovada, será viabilizada por meio de emendas parlamentares e contempla principalmente a renovação do telhado da unidade.

Após aprovação na Câmara, a reforma será iniciada nos próximos meses. O objetivo é melhorar a estrutura física da unidade e garantir um ambiente mais seguro e acolhedor para a população atendida.

O Cras Norte é uma das principais portas de entrada para os serviços de assistência social em Franca. Trata-se de uma unidade pública descentralizada da Política de Assistência Social, responsável por executar ações como o PAIF (Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família) e o SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), voltados ao fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, além de apoiar o acesso ao Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal.