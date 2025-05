Fundo Social forma 102 alunos em cursos de beleza em Franca

O Fussol (Fundo Social de Solidariedade) de Franca certificou, na segunda-feira, 12, 102 alunos que concluíram os cursos profissionalizantes da Escola da Beleza, promovidos em parceria com a Escola Municipal Profissionalizante e o Sebrae. A cerimônia de formatura ocorreu no auditório da Secretaria Municipal de Educação.

Os cursos oferecidos contemplaram áreas com alta demanda, como tranças, auxiliar de cabeleireiro, corte e escova, design de sobrancelha, depilação tradicional, maquiagem e manicure e pedicure.

Estiveram presentes no evento a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Cynthia Milhim Ferreira; o vice-prefeito Everton de Paula (Republicanos); o coordenador da Escola Profissionalizante, Doniel Rodrigo Perez de Andrea; e o consultor regional do Sebrae, Carlos Alberto de Araújo.