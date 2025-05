Unimed Franca lança pronto-socorro online com atendimento 24h

A Unimed Franca acaba de anunciar o lançamento do PS Online, um novo serviço de telemedicina que oferece atendimento médico de pronto-socorro, em casos não emergenciais, por meio de videochamadas. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, e está disponível exclusivamente para os clientes da cooperativa, sem cobrança de coparticipação.

A novidade substitui a antiga plataforma Telemedicina São Joaquim e integra a estratégia da Unimed Franca de expandir seus serviços para além das unidades físicas, investindo em soluções digitais para facilitar o acesso à saúde.

Destinado a situações clínicas de baixa complexidade, como dúvidas de saúde, acompanhamento de sintomas leves e orientações médicas, o PS online tem como objetivo proporcionar mais comodidade e agilidade no atendimento. A operação do serviço conta com a tecnologia da plataforma Dr. Online, garantindo a continuidade do suporte médico, segundo a cooperativa.