Vaga de estágio em Franca oferece bolsa de R$ 2.200

A Sabesp lançou nessa terça-feira, 13, o Programa de Estágio Sabesp 2025, com 120 vagas abertas para estudantes de diversas áreas do conhecimento. As oportunidades estão distribuídas por 22 cidades do estado de São Paulo, incluindo Franca, onde há uma vaga na área de Operação e Manutenção.

O programa busca jovens talentos interessados em iniciar a carreira em uma das maiores companhias de saneamento do mundo. Segundo Josué Bressane, diretor-executivo de Gente & Gestão da Sabesp, o objetivo é proporcionar aos estudantes uma vivência prática em uma empresa que impacta diretamente a vida de milhões de pessoas. “Nossa estimativa é efetivar 90% dos estagiários”, destaca.

As inscrições estão abertas até o dia 2 de junho, por meio do site oficial da Sabesp, basta clicar aqui.