Furto frustrado: suspeitos fogem e deixam cavalo para trás

Uma tentativa de furto por pouco não foi concluída na madrugada desta terça-feira, 13, no bairro Jardim Botânico, em Franca. A ação de um vigilante particular e da Guarda Civil Municipal evitou que criminosos levassem diversos objetos de um contêiner de obras na rua Pierina Brião.

Os guardas Barcelos e Lima foram acionados após o vigilante identificar movimentações suspeitas no local. Com base nas informações recebidas, os agentes iniciaram buscas e localizaram duas carriolas abandonadas em uma mata, nas proximidades do endereço.

Durante a varredura, moradores também relataram ter visto três homens entrando na área de vegetação, o que levantou a suspeita de que os mesmos seriam os autores da tentativa de furto. Próximo ao local onde as carriolas foram deixadas, a GCM encontrou ainda uma carroça com um cavalo, que, segundo as apurações, seria utilizada para transportar os materiais furtados.