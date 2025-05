Crianças são socorridas após bicicleta ser atingida por carro

Uma tarde que deveria terminar com tranquilidade se transformou em pânico e desespero no Jardim Cambuí, região norte de Franca. Duas crianças, de 5 e 11 anos, ficaram feridas após um grave acidente envolvendo uma bicicleta e um carro de aplicativo, no cruzamento das ruas Teresinha Leite Fernandes e Bernardino Ferreira Chaves Neto, no fim da tarde dessa segunda-feira, 12.

De acordo com o motorista envolvido na colisão, as crianças desciam a rua em alta velocidade, aparentemente sem controle e sem freios. O condutor relatou que trafegava normalmente pela via e, de forma repentina, foi surpreendido pela bicicleta atravessando um cruzamento com sinal de parada obrigatória, sem qualquer possibilidade de evitar o impacto.

O momento do acidente foi captado por câmeras de segurança de uma residência próxima e mostra a gravidade da colisão. Com a força do impacto, a menina de 11 anos foi arremessada para dentro de uma área de mata às margens da rua, enquanto o menino de 5 anos caiu sobre o asfalto, sofrendo escoriações.