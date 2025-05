Idosa é atropelada no Centro de Franca e sofre fratura exposta

Maria Romilda Evangelista, de 73 anos, foi atropelada enquanto atravessava a Rua Antônio Garcia Capel, no centro da cidade na manhã desta terça-feira, 13. Ela sofreu uma fratura exposta na perna e será submetida a cirurgia na Santa Casa de Franca.

Segundo informações apuradas no local e confirmadas pela Polícia Militar, a condutora de um veículo Fox branco trafegava normalmente pela via. Ela afirmou ter respeitado a sinalização de "pare", olhado atentamente o fluxo de veículos no sentido que sobe em direção ao centro, e, ao não identificar riscos, prosseguiu. Foi nesse momento que atingiu a idosa, que atravessava a rua no sentido oposto.

Com o impacto, Maria Romilda caiu ao solo e imediatamente passou a se queixar de fortes dores na perna. Populares que presenciaram a cena se comoveram e acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que prestou os primeiros socorros e a encaminhou à Santa Casa.