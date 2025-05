Quatro suspeitos de matarem homem em São José são presos pela PM

A Polícia Militar de Minas Gerais prendeu na tarde dessa segunda-feira, 12, quatro homens que são suspeitos de participar no homicídio que aconteceu no domingo, 11, em São José da Bela Vista. Os homens foram presos durante uma operação na rodovia MG-050, em Capitólio (MG).

De acordo com a Polícia Militar, os homens tentavam fugir em um carro preto, modelo VW Gol, com placas de São Paulo, quando foram interceptados no km-284 da rodovia. A ação foi realizada por equipes da 110ª Companhia da Polícia Militar, com apoio de policiais das cidades de Capitólio, Piumhi, São José da Barra, Alpinópolis e da Polícia Rodoviária.

Um dos suspeitos confessou o crime, durante a abordagem, e forneceu detalhes sobre a motivação, que teria sido por uma dívida de tráfico de drogas.