Animais de elite começam a chegar ao Parque 'Fernando Costa'

Começaram a chegar nessa segunda-feira, 12, ao Parque de Exposições “Fernando Costa”, mais de 100 cabeças de gado Nelore e de outras raças que participarão da 54ª Expoagro em Franca. Os animais, alguns campeões em exposições nacionais, vão competir em torneios leiteiros e no ranqueamento estadual.

Segundo a secretária de Inovação e Desenvolvimento, Lucimara Prado, são esperadas cerca de 340 cabeças de gado Nelore, número inédito em Franca. Também chegam até quinta-feira cavalos da raça Mangalarga Marchador Paulista, que serão avaliados em julgamentos de pista e categorias específicas. “Haverá ranqueamento, provas morfológicas e atrações equestres, como Prova dos 3 Tambores e Team Penning”, explicou.

A entrada é gratuita e a feira será realizada nos dias 15, 16, 17, 18, 23, 24 e 25 de maio. No último dia, acontece a tradicional Expocães, com diversas raças e participação da Polícia Militar com cães adestrados. “Vamos ter praça de alimentação, espaço para crianças e portões abertos das 8h às 18h”, destacou a secretária.