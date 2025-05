Sistema do SIC é atualizado para garantir mais transparência

A Secretaria de Administração e Recursos Humanos de Franca atualizou o sistema de solicitações do SIC (Serviço de Informação ao Cidadão), com o objetivo de reforçar a transparência e garantir o direito de acesso a dados públicos, conforme previsto na LAI (Lei de Acesso à Informação).

A nova plataforma, disponível no site, traz melhorias que otimizam o atendimento ao cidadão. Agora, é necessário fazer um cadastro com nome completo e e-mail. Após a confirmação, o solicitante pode registrar seu pedido, que será respondido dentro do prazo legal.

Além do formato digital, os pedidos também podem ser feitos presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, no Paço Municipal. O atendimento é realizado na cabine do SIC, localizada no Setor de Protocolos, na rua Frederico Moura, 1.517, bairro Cidade Nova.