Seis toneladas de lixo são retiradas durante Arrastão da Dengue

A Prefeitura de Franca divulgou nesta segunda-feira, 12, que recolheu mais de seis toneladas de materiais inservíveis durante a última edição do Arrastão da Dengue, realizada no sábado, 10, no Jardim Noêmia, na região Sul de Franca. A ação tem como objetivo eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika, chikungunya e febre amarela.

Ao todo, foram retirados 6.470 quilos de objetos descartados irregularmente, como móveis velhos, pneus, plásticos, restos de madeira e outros resíduos que acumulam água parada. Desde o início do projeto, em janeiro, mais de 60 toneladas já foram recolhidas em diferentes bairros de Franca, como Aeroporto, Vera Cruz, Ângela Rosa, São Domingos, Luiza e Santa Terezinha.

Segundo a prefeitura, o trabalho de limpeza é importante para conter o avanço de casos de arboviroses na cidade. A administração municipal reforça ainda a importância da participação da população na prevenção, mantendo quintais limpos e descartando corretamente os materiais sem utilidade.