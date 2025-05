Homem é preso após furtar botas de fábrica e bolas de escola

Segundo a Guarda Civil Municipal, além dos calçados, o suspeito também estava envolvido no furto de bolas de handebol que pertenciam a uma escola municipal do Jardim Brasilândia.

Com as características repassadas, os agentes conseguiram localizar o suspeito na avenida Brasil. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com ele, mas, ao averiguarem o caminhão citado na denúncia, a equipe encontrou várias botas escondidas, além de bolas de handebol.

Ainda segundo a GCM, o homem tentou fugir, mas acabou contido e preso em flagrante. Ele foi levado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde foi autuado por furto.

Na delegacia, a polícia confirmou que as bolas encontradas haviam sido furtadas de uma escola pública no domingo, 11. A investigação agora tenta identificar a possível participação do homem em outros furtos recentes na região.