Ídolos prestam homenagem ao Franca Basquete pelos 66 anos

O Franca Basquete está comemorando 66 anos de história, com a postagem de depoimentos de ex-jogadores que defenderam o clube, de atletas da atualidade e de colaboradores.

Segundo o clube, a data oficial que marca o começo da história da agremiação é 10 de maio de 1959, contra o Vasco da Gama de Campinas. A equipe francana levava o nome Clube dos Bagres, que remete a nomes como Fausto, Guerrinha, dos irmãos Fransérgio, Totô e Hélio Rubens.

“Em todos meus anos de carreira, eu joguei com o coração por esse clube e carrego essa história comigo até hoje”, disse o ex-ala Chuí, o maior cestinha da história do Franca Basquete, com 15.465 pontos.