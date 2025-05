Maio Amarelo: 684 veículos com selo do autismo em Franca

Em meio à campanha Maio Amarelo, que busca promover a segurança no trânsito, a região de Franca se destaca com resultados expressivos na adesão à identificação veicular para pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista).

Desde abril de 2024, 684 veículos já foram identificados com o adesivo que sinaliza a presença de pessoas com autismo a bordo, instrumento importante de conscientização e respeito no trânsito.

Os 684 veículos identificados representam 61,3% das 1.115 Carteiras de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CipTEA) emitidas nas 23 cidades que compõem a região administrativa de Franca. Os dados são da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD).