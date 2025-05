Câmara vota Dia do Flashback e Frente Parlamentar da Agropecuária

Girls Just Want To Have Fun (Cyndi Lauper), Ghostbusters (Ray Parker Jr), I Will Survive (Gloria Gaynor), Oh! Pretty Woman (Roy Orbison) e Y.M.C.A (Village People). A sessão ordinária da Câmara Municipal de Franca desta terça-feira, 12, já tem até trilha sonora. O vereador Walker Bombeiro das Libras (PL) quer instituir o Dia Municipal do Flashback. No embalo da nostalgia, os parlamentares ainda discutirão temas como a criação da Frente Parlamentar da Agropecuária, a prioridade na matrícula de irmãos na mesma escola e políticas públicas para pessoas com doenças e síndromes raras.

O Dia Municipal do Flashback, caso aprovado, será celebrado anualmente em 7 de julho. O objetivo é valorizar a cultura musical das décadas de 1960 a 1990, além de reconhecer sua influência no desenvolvimento cultural e promover atividades que preservem e divulguem esse patrimônio imaterial.

“O Poder Público poderá apoiar, promover ou incentivar eventos culturais, ações educativas, exposições, encontros musicais e demais atividades alusivas ao Dia do Flashback, em articulação com a sociedade civil, artistas e coletivos culturais”, diz o texto do projeto.

Frente Parlamentar da Agropecuária