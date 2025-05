Homem é executado após briga em bar de São José da Bela Vista

Uma visita à mãe em São José da Bela Vista terminou em tragédia para José Carlos Reis do Nascimento, de 39 anos. Natural de São Paulo, ele foi executado a tiros na tarde de domingo, 11, após uma discussão em um bar relacionada a uma suposta dívida ligada ao tráfico de drogas.

O crime ocorreu na rua Sebastião de Queiroz, no bairro Alto da Juventude. De acordo com as investigações preliminares, José Carlos teria se envolvido em um desentendimento poucas horas antes do crime. Testemunhas relataram que a discussão acalorada se deu por conta de uma suposta dívida.

Horas depois, quatro homens armados, em um carro prata, abordaram José Carlos e uma mulher de 34 anos que o acompanhava. Os criminosos iniciaram o ataque de forma brutal. A mulher foi agredida com um pedaço de pau, sofrendo ferimentos e sendo levada para atendimento médico.