Cirquim de Dois leva arte circense ao público no Poliesportivo

O universo lúdico do circo invadirá o gramado do Ginásio Poliesportivo, em Franca, no próximo dia 19 de maio. O grupo “Cirquim de Dois” promoverá uma programação gratuita voltada para toda a família, com atividades interativas e espetáculo circense.

A partir das 10h, o público poderá participar da oficina “Malabarize-se”, uma vivência prática que convida crianças, jovens e adultos a experimentarem técnicas de malabarismo, perna-de-pau e outras brincadeiras típicas de picadeiro.

Já às 16h, o grupo apresenta o espetáculo “Cirquim de Bolso”, uma montagem inspirada no tradicional circo itinerante. Com números de malabarismo e palhaçaria, a proposta é resgatar a magia circense e aproximar o público, especialmente o infantil e infantojuvenil, dessa linguagem artística. A iniciativa também busca ampliar o repertório cultural da comunidade, promovendo o acesso gratuito a experiências artísticas.