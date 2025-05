Moradores denunciam terreno abandonado: 'Urubus e dengue'

Moradores da região da avenida Hélio Palermo, ao lado do Shopping do Calçado, em Franca, têm enfrentado um grave problema de saúde pública causado por um terreno abandonado, repleto de lixo e infestação de mosquitos, além das constantes aparições de urubus. De acordo com denúncias feitas por uma moradora, pelo menos três pessoas da mesma residência estão com dengue, além de outros vizinhos também infectados.

“Não sabemos se o terreno é da Prefeitura, do shopping ou particular, mas ele está completamente largado. Além do mato alto e muito lixo, agora há muitos urubus, o que é assustador”, relatou. A moradora afirma que já tentou contato com diversos órgãos, mas até agora nenhuma providência foi tomada.

A área citada fica na esquina da avenida Hélio Palermo com a rua Lafaiete Cordeiro Silva, ao lado do centro comercial. O foco de preocupação está no risco à saúde da população. “Não adianta a gente cuidar do nosso quintal se o poder público ignora esse tipo de situação. Já ligamos em todos os lugares pedindo ajuda”, desabafou.

Prefeitura diz que vai limpar