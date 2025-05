Veja o obituário desta segunda-feira em Franca

Nome: Sebastião Renato de Oliveira

Idade: Não informado

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2

Funerária: Nova Franca

Cemitério: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Luiz Ricardo do Nascimento

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 3

Funerária: Nova Franca

Cemitério: Cemitério Municipal de Guará

Horário previsto do sepultamento: 12h

Nome: Osmar da Cunha

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca

Funerária: Nova Franca

Cemitério: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 15h30