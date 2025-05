Ação da PM com helicóptero Águia termina em prisão em canavial

Um verdadeiro enredo de filme de ação tomou conta das estradas da região de Ipuã , nesse domingo, 11, quando um homem conhecido pela polícia por envolvimento com tráfico de drogas e receptação de veículos roubados tentou escapar de um cerco policial. A ação terminou com ele preso, drogas apreendidas e um carro roubado recuperado.

No interior do veículo, os policiais encontraram 26 pinos de cocaína, uma porção de maconha, além de descobrirem que o chassi e as placas estavam adulterados. O automóvel havia sido roubado em Franca, em novembro de 2024.

Com o apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar, as buscas foram intensificadas. O criminoso foi finalmente localizado em uma praça no distrito de Capelinha, onde tentou se misturar à população, mas acabou detido.

Conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São Joaquim da Barra, o homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo, permanecendo preso e à disposição da Justiça.