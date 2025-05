O direito das mães invisíveis: veja o que o INSS nunca te contou

E essa decisão abre uma janela de esperança para milhares de mulheres que, nos últimos cinco anos, tiveram o salário-maternidade negado ou pago com valor menor do que o devido. Isso porque a revisão pode alcançar tanto:

• quem teve o benefício negado por “falta de carência”;

• quanto quem teve o valor do benefício calculado pela média de salários (muitas vezes baixos), e não pela última remuneração, como acontece com as empregadas formais.

E aqui está o ponto: se a decisão reconhece a igualdade de tratamento, ela deve valer para tudo — inclusive no valor a ser pago. É aí que entra a possibilidade de revisão judicial ou administrativa, que pode trazer uma diferença real no bolso dessas mães. Mas atenção: só é possível revisar benefícios concedidos ou negados nos últimos 5 anos.

Em outras palavras, a possibilidade de revisão alcança não apenas quem teve o salário-maternidade negado, mas também quem teve o benefício concedido. Isso porque, o cálculo também deve ser igual. Para quem não sabe, o valor do salário-maternidade de quem é empregada corresponde à sua última remuneração. Já da segurada que contribui por conta própria corresponde à média de sua remuneração. Não poderia ter distinção. Isso quer dizer que, se por exemplo se aquela que paga por conta própria recolheu o INSS do último mês sobre R$ 7 mil, porém a média estava dando R$ 3 mil, ela deveria ter o salário sobre R$ 7 mil (e não sobre a média, como o INSS fez). Portanto, plenamente possível para pedir as diferenças através da Revisão, já que o STF disse que não pode ter distinção.