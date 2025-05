Polícia Civil prende três traficantes em operação na região

Três pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas nesta quinta-feira, 8, durante operação da Polícia Civil em São Joaquim da Barra. As prisões ocorreram no bairro Júlio de Lollo e resultaram do cumprimento de mandados de busca e apreensão.

Batizada de Operação Cerco, a ação foi realizada por equipes da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) e da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) da cidade.

Durante as buscas, os policiais encontraram cerca de 1,8 kg de maconha, 3,1 kg de haxixe, porções de cocaína e materiais usados para o embalo e a comercialização dos entorpecentes, como balança de precisão, máquina de cartão e microtubos plásticos.