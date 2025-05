Rede estadual tem nova paralisação; veja o impacto em Franca

A mobilização da rede estadual de ensino ganhou força. Nesta sexta-feira, 9, os professores realizarão uma paralisação, com indicativo de greve, marcada para as 16 horas na Praça da República, em São Paulo. A convocação, feita pela Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo), visa pressionar o governo estadual por melhores condições salariais e de trabalho.

A insatisfação principal gira em torno do projeto de lei complementar enviado pelo governo à Assembleia Legislativa, que propõe um reajuste de 5% para o magistério. Segundo o sindicato, o índice é insuficiente diante da inflação acumulada de 8,5% desde o último reajuste, e bem abaixo da meta necessária para cumprir o piso nacional da categoria e os objetivos do PNE (Plano Nacional de Educação). A Apeoesp reivindica um reajuste de 87% para garantir o piso salarial profissional nacional.

Além do reajuste, os professores reivindicam: