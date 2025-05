Georginho é liberado para o velório do avô, mas pega o Pinheiros

O ala-armador do Sesi Franca Basquete Georginho publicou nas redes sociais a morte de seu avô, Lourenço Mário de Paula, de 87 anos, ocorrida nesta quinta-feira, 8, em São Paulo (SP).

O clube informou que Georginho segue normalmente com a delegação francana a São Paulo nesta quinta-feira, onde enfrentará o Pinheiros no sábado, 10. Ao chegar à capital, o jogador será liberado para acompanhar o velório e o sepultamento do avô na sexta-feira, 9.

O jogador deverá atuar normalmente contra o Pinheiros no primeiro jogo da série melhor de cinco partidas dos playoffs das quartas de final do NBB (Novo Basquete Brasil). O jogo, neste sábado, será às 15h, no ginásio Villaboim.