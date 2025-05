'Capelinha está em festa', diz frei Danilo com Papa agostiniano

A Paróquia Nossa Senhora Aparecida, a "Capelinha", está em festa em Franca. O cardeal norte-americano Robert Francis Prevost, de 69 anos, eleito novo Papa nesta quinta-feira, 8, e que adotou o nome Leão XIV, é da Ordem de Santo Agostinho, mesma ordem da igreja que fica na região Leste da cidade.

Frei Danilo Janegitz, responsável pela Capelinha, disse que foi tomado pela emoção no momento do anúncio do agostiniano. “Para nós é uma alegria, claro, é da nossa família agostiniana. Sabemos os valores que isso significa, a formação que ele traz, a experiência de vida. Sem dúvida alguma, qualquer notícia nos agradaria, porque a Igreja sempre faz um bom discernimento da realidade e, pensando em Santo Agostinho, eu acho que seria a resposta para o tempo em que nós estamos vivendo.”

O frei lembrou da história de Santo Agostinho que viveu em um tempo muito difícil, de muitas dificuldades e que foi uma luz para aquele momento na história da igreja, no século IV e V. “Sem dúvida alguma estamos muito emocionados pelo pontífice romano ser agostiniano".