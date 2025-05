Bispo de Franca: “Deus abençoe este novo Papa”

O bispo da Diocese de Franca, Dom Paulo Beloto, aguardava com ansiedade o anúncio do novo Papa. O cardeal norte-americano Robert Francis Prevost, de 69 anos, foi eleito o 267º líder máximo da Igreja Católica nesta quinta-feira, 8, e adotou o nome Leão XIV.

“Nós estávamos com grande expectativa, aguardando, até ansiosamente, a eleição do novo Papa, mas também, com muita serenidade, acolhendo a graça do Espírito Santo, confiando no trabalho dos cardeais, sem pressa. Foi, parece-me, uma eleição bastante tranquila. Acolhemos com júbilo e muita alegria”, disse Dom Paulo Beloto.

O bispo de Franca lembrou que o Papa Leão XIII marcou profundamente a história da Igreja em sua época, e Robert foi feliz na escolha do nome. "O bom pastor não abandona seu rebanho; a solicitude apostólica continua".