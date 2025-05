Franca recebe 1º ciclo de formação em contação de histórias

A programação contempla três oficinas principais, voltadas para artistas, educadores da rede pública e interessados com 16 anos ou mais. As vagas são limitadas, e os participantes serão selecionados por meio da análise de um breve currículo. As inscrições podem ser feitas clicando aqui.

Idealizado pela produtora cultural e curadora Thayse Guedes, em parceria com a Avoa Produções Culturais, o evento promete fortalecer a relação entre literatura, teatro e mediação cultural, oferecendo oficinas gratuitas com artistas e especialistas da área.

A primeira atividade será a oficina online "Diálogos sobre mediação de leitura", conduzida por Higina Marques, doutora em História e especialista em mediação de leitura e educação antirracista. No dia 12 de maio, às 19h, via Google Meet, ela abordará a função social da leitura, estratégias de mediação para o público infantil e a interseção entre mediação e narração de histórias. A carga horária é de 2 horas e está limitada a 20 participantes.

Em seguida, a oficina “Quem conta um conto, aumenta um ponto”, com a atriz e arte-educadora Larissa Matos, será realizada presencialmente no Quintal ACT, localizado na rua Gonçalves Dias, 1877 (interfone 2), no bairro Estação, entre 14 de maio e 2 de julho, sempre às quartas-feiras, das 19h às 21h. Com carga horária de 20 horas, divididas em oito encontros, a formação explora técnicas de contação de histórias sob uma perspectiva literária, teórica e prática, culminando em uma mini-mostra pública com os trabalhos dos participantes.

A terceira oficina, também online, será sobre “Acessibilidade Cultural”, com a psicóloga, arte-terapeuta e especialista em inclusão Marina Kaluf. No dia 19 de maio, às 19h, via Meet, ela discutirá práticas e estratégias para garantir o acesso à cultura para pessoas com deficiência física e intelectual, propondo reflexões e atividades que fomentem ambientes artísticos inclusivos.

Valorização da diversidade e da formação cultural