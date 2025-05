Monitor tem carro levado durante expediente em Franca

Um monitor de 54 anos teve seu veículo um GM Vectra GLS furtado na madrugada desta quinta-feira, 8, enquanto realizava uma ronda durante o expediente em uma empresa localizada na Vila Santos Dumont, em Franca.

De acordo com o boletim de ocorrência, o trabalhador estacionou o carro na rua Simpliciano Pombo, no início de seu turno. Por volta das 23h, ele confirmou que o automóvel ainda estava no local. No entanto, ao retornar por volta das 4h da manhã, percebeu que o veículo havia sido levado por criminosos.

A vítima informou que há câmeras de segurança próximas ao local onde o carro estava estacionado e que irá recolher as imagens para auxiliar a polícia nas investigações.