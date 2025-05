Estudantes são barrados no ensino noturno por falta de emprego

Moradores de Franca têm feito apelos públicos contra uma suposta exigência imposta por escolas estaduais. As unidades de ensino etariam exigindo a comprovação de vínculo formal ou atividade regular para que alunos possam continuar frequentando o ensino médio noturno.

Segundo uma mãe, que preferiu não se identificar, a direção da Escola Estadual "Hélio Palermo" estaria exigindo que estudantes do noturno comprovem estar empregados com carteira assinada ou como jovem aprendiz. Caso contrário, estariam sendo impedidos de continuar os estudos no período. “Meu filho trabalha informalmente e estuda à noite. Agora, estão querendo tirar ele da escola porque não tem registro”, relatou.

A mulher também afirma que a medida afeta não apenas os alunos do 1º ano, mas que já há orientações para aplicá-la também ao 2º e 3º ano do ensino médio. “Minha filha também estuda à noite, na mesma escola. Agora ela está sem ir, porque não temos como comprovar emprego formal. Eles sempre foram juntos para a escola, que é a única próxima da nossa casa”, desabafou.