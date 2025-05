Motorista foge após batida em carro parado em semáforo

Uma jovem de 23 anos sofreu um prejuízo superior a R$ 3 mil após sofrer uma colisão traseira em seu Ford Ka vermelho, nessa quarta-feira, 7,na avenida Hélio Palermo, em Franca. O acidente ocorreu quando o veículo da jovem afogou em um semáforo e foi atingido por outro carro, cujo condutor fugiu sem prestar socorro.

Câmeras de segurança da via registraram o momento exato da colisão. As imagens mostram que a jovem estava parada no semáforo. Assim que o sinal ficou verde, o carro teve uma falha e afogou, permanecendo imóvel por alguns segundos. Um outro veículo, que seguia logo atrás, não reduziu a velocidade e atingiu a traseira do Ford Ka.

A vítima encostou o carro no canto da via para liberar a passagem, enquanto o motorista que causou o acidente fingiu que iria parar, mas fugiu em seguida, sem prestar qualquer assistência.