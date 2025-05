Ladrão é preso após furtar carne de três supermercados em Franca

Um homem foi preso na tarde desta quarta-feira, 7, após furtar carne de três supermercados, no Parque Progresso, na zona Sul da Franca.

De acordo com a Polícia Militar, eles foram acionados por um segurança que avistou o homem furtando as carnes da loja.

Ao chegarem no estabelecimento, o homem estava com o segurança e, em revista pessoal, foram encontradas as carnes, que possuíam etiquetas também de outros dois supermercados.