Empresário tem carteira furtada dentro da própria fábrica

Segundo o relato no boletim, o homem chegou à empresa por volta das 6h da manhã, deixou sua mochila fechada em um local interno da fábrica, contendo sua carteira com R$ 400 em dinheiro, três cartões de crédito e documentos pessoais.

Um empresário de 44 anos registrou um boletim de ocorrência após ter a carteira furtada dentro da própria empresa, localizada no Jardim Paulistano, em Franca , nessa quarta-feira, 7.

O empresário afirma que o local possui sistema de monitoramento por câmeras e informou que irá solicitar as imagens de segurança para ajudar na identificação do autor do furto.

A ocorrência foi registrada e o caso será investigado pela Polícia Civil. O empresário também entrou em contato com os bancos para o bloqueio dos cartões e deve fornecer as gravações às autoridades nos próximos dias.