54ª Expoagro começa na próxima semana sem shows

Segundo a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento, os animais começam a chegar ao parque neste domingo, 12. A pesagem do gado Nelore será realizada na quarta-feira, 14, e a abertura oficial do evento acontece na quinta-feira,15, às 16h, no auditório do parque.

A 54ª edição da Expoagro começa na próxima semana em Franca com entrada gratuita no Parque de Exposições “Fernando Costa”. Após o fracasso da licitaçao da parte artística, este ano a programação é somente técnica e inclui julgamentos, provas e exposições de raças bovinas e equinas, além de palestras voltadas ao setor agropecuário.

Entre quinta-feira e sábado, 17, o público poderá acompanhar as exposições de gado Nelore e cavalos Mangalarga Paulista, além da etapa estadual de ranqueamento do Nelore. No mesmo período, será realizada a prova equestre Team Penning.

As competições continuam na semana seguinte, de quinta, 22, a sábado, 24, com julgamentos de pista das raças Gir Leiteiro e Mangalarga Marchador, e a prova Ranch Sorting no dia 24. A programação técnica termina no domingo, 25, com a prova dos 3 Tambores e a tradicional Expocães, que terá exposição de cães, desfiles e apresentação dos cães da Polícia Militar.

Ciclo de palestras

Durante a feira, o auditório do parque também sediará palestras técnicas para produtores e interessados. Confira a programação: