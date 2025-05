Traficante é preso em ação da Polícia Civil e da GCM na região

Uma operação realizada na manhã desta quarta-feira, 7, terminou com um homem preso por tráfico de drogas em Monte Alto (SP). A ação foi conduzida pela Polícia Civil, com apoio da Guarda Civil Municipal, e aconteceu no bairro Jardim Santana.

Segundo a Polícia Civil, o mandado de busca e apreensão foi expedido após investigações apontarem movimentação de tráfico em uma casa da região. As investigações tiveram início após denúncias anônimas. A suspeita foi confirmada por meio de vigilância e abordagens anteriores.

Durante o cumprimento da ordem judicial, um dos investigados tentou se livrar de uma pedra de crack, jogando-a por cima do muro, mas a droga foi localizada pelos agentes. No interior da casa, os policiais encontraram mais pedras de crack, balanças de precisão, celulares, dinheiro trocado e objetos de procedência duvidosa.