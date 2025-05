Regina Duarte fala sobre sua ligação com Franca na TV

A atriz Regina Duarte, de 78 anos, nascida em Franca, participou da 55ª edição do Troféu Imprensa, promovido pelo SBT (Sistema Brasileiro de Televisão), exibido no último domingo, 4. A artista recebeu um prêmio no evento pelo conjunto da sua obra.

Na oportunidade, Regina foi homenageada pelo evento, que destacou sua atuação na teledramaturgia brasileira. Durante sua participação, ela foi questionada pelo apresentador Celso Portiolli se vinha do interior, da região de Franca.

"Eu nasci em Franca, mas, na verdade, me criei em São Joaquim da Barra e depois morei muitos anos, dos seis aos 18 anos, em Campinas, onde fiz meus estudos; minha preparação cultural, digamos, foi toda em Campinas", disse Regina.

Carreira marcada por grandes personagens