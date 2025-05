Unifran tem novo reitor: Élcio Rivelino Rodrigues assume o cargo

A Unifran (Universidade de Franca ) teve um novo reitor anunciado na última segunda-feira, 5. A cerimônia ocorreu no teatro central da universidade e reuniu figuras relevantes da Cruzeiro do Sul Educacional, além da até então reitora, Kátia Jorge Ciuffi.

Faz parte, desde 2006, do Banco de Avaliadores do MEC (Ministério da Educação) e, desde 2013, colabora como elaborador de itens do Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes). Entre 2019 e 2025, também contribuiu como conselheiro do Conselho Municipal de Educação de Franca.

Pelo menos 250 pessoas participaram do evento, entre as quais estavam autoridades, professores, alunos e representantes de entidades de classe, como o vice-prefeito de Franca, Everton de Paula (Republicanos); a gerente regional do Sebrae-SP, Iroá Arantes; o reitor do Uni-Facef (Centro Universitário Municipal de Franca), José Alfredo de Pádua Guerra; e o presidente da Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca), Fernando Rached Jorge. O presidente e o vice-presidente da Cruzeiro do Sul, Renato Padoveze e André Raeli, também estavam presentes.

Pronunciamento

A ex-reitora Kátia Jorge Ciuffi desejou sucesso ao colega de profissão em sua missão.