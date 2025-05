Brigagão deixará Sindifranca após 20 anos; veja os candidatos

José Carlos Brigagão do Couto deixará a presidência do Sindifranca (Sindicato da Indústria de Calçados de Franca) após 20 anos. Com a justificativa de que é “hora de renovação”, o atual mandatário será substituído por Carlos Roberto de Paula (Calçados Kissol) ou Toni Hajel (TH Shoes), que encabeçam suas chapas na disputa pelo cargo.

As eleições ocorrerão nos dias 20, 21 e 22 de maio, das 8h às 16h, na sede social do Sindifranca, na rua Dr. Cecim Miguel, 2760, no Parque Moema. O vencedor precisará ter maioria simples dos votos (50% + 1 voto).

De acordo com o artigo 32 do Estatuto Social, é eleitora toda empresa associada que, na data da eleição, estiver quite com as obrigações e em plenas condições de gozo dos direitos sociais, legais e estatutários, desde que sua filiação tenha ocorrido no prazo mínimo de 90 dias antes da data da eleição; ou seja, só poderá votar quem se associou até 20 de fevereiro. Atualmente, o Sindifranca tem 114 associados, e destes, somente 76 terão direito ao voto.