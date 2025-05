Vereadores de Franca aprovam projeto inconstitucional

Pelizaro afirmou que sua posição é exclusivamente porque o projeto é inconstitucional, não por questão ideológica. “Estou no meu sexto mandato e sei lidar com as diferenças. Quero deixar tudo bem claro: em nenhum momento eu falei em questão ideológica ao projeto. Eu votei contra, porque não vai ter praticidade nenhuma. A minha fala é especificamente técnica, com relação ao parecer. Eu mantive a minha posição em virtude do que o Jurídico colocou no parecer. A gente sabe que esse projeto não vai prosperar. A sua vontade (referindo-se a Patriota) vai ser barrada na Justiça.”

Agora, o projeto aprovado pelo Legislativo vai ser apreciado pelo Executivo, podendo ser sancionado ou vetado. O prefeito pode ainda evitar o desgaste de uma ADI sobre a Prefeitura e ficar inerte, deixando a responsabilidade da promulgação a cargo do presidente da Câmara, Daniel Bassi (PSD).