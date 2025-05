Comércio de Franca terá horário especial no Dia das Mães; VEJA

O comércio deve funcionar em horário especial neste final de semana em Franca. Segundo a Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca), um acordo foi feito para que o expediente seja estendido devido ao Dia das Mães.

O acordo foi firmado junto do Sindicato dos Empregados no Comércio de Franca e o Sindicato do Comércio Varejista de Franca. O definido entre eles foi que na sexta-feira, 9, as lojas funcionarão das 9h às 22h e, no sábado, 10, véspera de Dia das Mães, o funcionamento será das 9h às 18h. No domingo, não haverá funcionamento.

Programação especial de Dia das Mães

Além do funcionamento em horário especial, a Acif, em parceria com uma série de outras empresas, deve promover uma manhã de diversão e cuidados em prol das mães no sábado, 10. A ação deve ocorrer na Praça Barão, das 9h às 12h, e terá atividades de saúde, bem-estar, orientação jurídica, coloração pessoal e personalização de bolsas em xilogravura para presentear as mamães. Para crianças, a iniciativa ainda vai trazer área kids com algodão doce e pipoca.