Carro capota após motorista furar parada obrigatória em Franca

Um acidente de trânsito envolvendo duas Fiorinos resultou no capotamento de um dos veículos, na manhã dessa terça-feira, 6, em Franca. A colisão ocorreu no cruzamento entre as ruas Acir Alves da Silva e Desembargador Godofredo José Marques Mauro, no bairro Recanto Elimar II.

Câmeras de segurança instaladas em estabelecimentos próximos registraram o momento exato da batida. Segundo as imagens, o motorista de uma das Fiorinos não respeitou a sinalização de parada obrigatória na rua Desembargador Godofredo José Marques Mauro e acabou colidindo com o outro veículo, que trafegava pela via preferencial.

Com o impacto, a Fiorino atingida foi arremessada e capotou, gerando preocupação entre os moradores da região. Apesar do susto, o condutor do veículo capotado sofreu apenas ferimentos leves. O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou atendimento imediato, conduzindo o homem ao pronto-socorro municipal.