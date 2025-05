Bicicleta é furtada na av. Brasil e dono desabafa: 'De novo, não'

Um jovem teve sua bicicleta furtada às 19h22 desta terça-feira, 6, na avenida Brasil, próximo do número 2.850, no Jardim Paulistano, em Franca. Segundo relato de um familiar, esta é a segunda bicicleta furtada do rapaz em um curto intervalo de tempo, o que gerou revolta e indignação.

A vítima estava no local para um compromisso relacionado à obtenção da carteira de habilitação. De acordo com o depoimento, ele havia deixado a bicicleta do lado de fora, a pedido de uma funcionária, mesmo sem possuir cadeado.

“A moça disse para ele deixar lá fora, mesmo vendo que ele não tinha como trancar. Disseram até que emprestariam um cadeado. Mas, no fim, ele acabou deixando sem proteção”, afirmou a irmã.