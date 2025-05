Morador é flagrado ateando fogo em lixo na região central

Um morador foi flagrado ateando fogo em resíduos acumulados na esquina das ruas Couto Magalhães e Evangelista de Lima, na região central de Franca, na tarde desta terça-feira, 6. A atitude gerou indignação de quem presenciou a cena, especialmente diante das condições climáticas desfavoráveis, com tempo seco e baixa umidade.

Segundo o relato enviado à Redação do Portal GCN/Sampi, o homem teria feito um pequeno amontoado de lixo, com alguns matos secos e, em seguida, colocado fogo. Imagens obtidas mostram que ele agiu com tranquilidade, sem aparente preocupação com os riscos ambientais ou com a saúde dos moradores da região.

“O francano anda ficando difícil, ainda mais com um tempo do jeito que está”, comentou a denunciante, demonstrando preocupação com o aumento de queimadas urbanas, comuns nesta época do ano e agravadas pelo início da estiagem.