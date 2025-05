Coleta de lixo deixa rastro de sujeira em rua do Jd. Pulicano

Moradores da rua Otaides Eurípedes Eleutério, no Jardim Pulicano, zona oeste de Franca, dizem que continuam enfrentando problemas com a coleta de lixo, mesmo após reportagens recentes sobre a situação. Segundo uma moradora, o problema persiste e tem se agravado com a atuação dos próprios funcionários responsáveis pela coleta.

De acordo com o relato, os moradores têm o hábito de colocar o lixo corretamente em sacos e sacolas, depositando-os nas lixeiras para facilitar o recolhimento. No entanto, o funcionário da coleta, ao tentar reunir os sacos em um único ponto para agilizar o serviço, acaba arremessando os materiais de forma brusca, o que causa o rompimento dos sacos e a consequente dispersão do lixo pela rua.

“Eu escutei barulhos e saí para ver o que era. Era o próprio funcionário da coleta jogando os sacos. Um absurdo! Depois a rua fica toda imunda de lixo rasgado”, relatou a moradora. Segundo ela, além do mau cheiro e do aspecto de sujeira, há riscos de acidentes, especialmente por conta dos cacos de vidro que permanecem espalhados na via.