Franca vai aos Jogos da Melhor Idade com 140 integrantes

Franca estará representada no 27º Jomis (Jogos Regionais da Melhor Idade), que acontecerão entre 19 e 25 de maio, em Barretos. A delegação, composta por 140 pessoas, entre atletas e comissão técnica, contará com o apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Cultura.

Organizado pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Esportes, e em parceria com a Prefeitura de Barretos, o evento reúne competidores com 60 anos ou mais de cidades da região. O congresso técnico para definição dos grupos e detalhes da competição será realizado no dia 19, às 18h, no anfiteatro do Unifeb (Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos).

Este ano, a grande novidade é a inclusão do basquete adaptado 3x3, ampliando as opções para os atletas da melhor idade. Ao todo, 15 modalidades esportivas estão confirmadas, divididas em 36 categorias. As provas envolvem desde esportes coletivos e de precisão até atividades de desempenho individual.

Confira as modalidades e categorias em que Franca participará: