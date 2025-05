Prefeitura inaugura centro de esportes na Vila Raycos nesta 4ª

O 12º Cepel (Centro Popular de Esporte e Lazer), construído na Vila Raycos, em Franca, será inaugurado nesta quarta-feira, 7, às 17h30. A nova unidade amplia as opções de atividades físicas e convivência para moradores da região.

O Cepel está localizado no cruzamento das ruas João Deocleciano Luz e Dr. Carrão. O espaço conta com quadra de basquete 3×3, quadra de vôlei de areia, pista de skate, além de uma área verde de 2.300 metros quadrados com gramado e vias de circulação para caminhadas. Para garantir conforto e segurança, todo o local foi equipado com iluminação em LED.

Como parte do projeto de revitalização da área, o campinho de futebol ao lado do centro esportivo também foi reformado, com substituição dos alambrados, proporcionando mais segurança e qualidade para os frequentadores.