Obras da UBS do Parque das Esmeraldas seguem em andamento

As obras da nova UBS (Unidade Básica de Saúde) do Parque das Esmeraldas, localizada na região oeste de Franca , entraram na fase de alvenaria. Orçada em cerca de R$ 1,9 milhão, a unidade deve ficar pronta no primeiro semestre de 2026.

A obra está sendo realizada com recursos do Governo Federal, por meio do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), em parceria com a Prefeitura de Franca.

Além de beneficiar diretamente os moradores do Parque das Esmeraldas, a unidade também atenderá bairros como o Residencial Adelinha, Quinta do Café, Parque Florestal e os jardins Simões e Zelinda.

A nova UBS integra um pacote de investimentos da Prefeitura na saúde básica. Outra unidade está em construção no Jardim Palma, entre as ruas Geraldo Borges de Freitas, Vicente Balduíno e Romualdo Magalhães Pirro. Já os bairros Jardim Paraty, Residencial São Domingos e City Petrópolis contam com novas unidades desde o ano passado.