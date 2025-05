Ladrões furtam barbearia na Francisco Marques e deixam prejuízo

Dois ladrões, ainda não identificados, foram flagrados furtando uma barbearia na madrugada desta terça-feira, 6, na rua Francisco Marques, na Vila Nova, em Franca.

Nas imagens, é possível ver os criminosos no interior do estabelecimento. Um deles arrancou a televisão do suporte e, em seguida, foi em direção à bancada do imóvel.

Os criminosos mexeram no local, e ainda levaram um aparelho de som e a fiação da barbearia.