Allan Kardec e Iansa promovem bazares solidários nesta semana

Duas instituições de Franca promovem nesta semana bazares solidários com opções de presentes criativos, com preços acessíveis e feitos com muito carinho. As ações acontecem nos dias que antecedem o Dia das Mães e têm o objetivo de arrecadar fundos para projetos sociais, além de valorizar o trabalho de pacientes e voluntários.

A comunidade é convidada a participar, garantindo uma lembrança especial enquanto colabora com causas importantes.

Bazar da Fundação Allan Kardec – 9 de maio

A Fundação Espírita Allan Kardec realiza nesta sexta-feira, 9, das 9h às 14h, seu tradicional Bazar do Dia das Mães, com produtos a partir de R$ 5. O evento acontece na entrada da sede da instituição, no bairro Cidade Nova, e contará com a venda de artesanatos exclusivos em MDF, suculentas, camisetas novas e hortaliças frescas, todos produzidos por pacientes das oficinas terapêuticas de saúde mental.